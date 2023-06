Zijn slippers slecht voor je voeten? Dit zegt een podotherapeut

Knip teennagels altijd recht af en gebruik een basecoat: 6 tips voor zomervoe­ten

Het is 20 graden. Dat betekent: sokken uit en slippers aan. Maar zijn je voeten wel toonbaar? Geef je verwaarloosde onderdanen de behandeling die ze verdienen: scrubben, smeren en lakken. ‘De nagels bijwerken kun je het best doen na het douchen of voetenbad, dan is de nagel zachter.’