Zin in een vrijpartij komt niet zomaar uit de lucht vallen, blijkt in het sekslab

Er wordt vaak gedacht dat lichamelijke opwinding (een erectie bij de man en een vochtige vagina bij de vrouw) dé manier is om seksuele opwinding te meten. Terwijl mentale opwinding minstens zo belangrijk is. Seksuoloog Marieke Dewitte (Maastricht University): ,,Of je je ook opgewonden voelt, is van allerlei factoren afhankelijk. Denk aan cultuur, religie, positieve of negatieve ervaringen in het verleden of jouw humeur die dag.’’ De interactie met je partner speelt bij beide vormen van opwinding een grote rol. Daarom onderzoekt Dewitte koppels in een sekslab.