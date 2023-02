Zo gaat euthanasie in zijn werk: ‘Wat voor de een ondraaglijk is, is voor de ander misschien te doen’

Het verzoek om vrijwillig een leven te beëindigen, is voor een arts een van de meest aangrijpende vragen. In Nederland is euthanasie sinds 2002 toegestaan volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Wat is euthanasie precies en hoe gaat dit in Nederland?

,,Bij een goede dood is de patiënt rustig, zonder nare bijwerkingen, in het bijzijn van zijn dierbaren overleden”, zegt Suzanne van de Vathorst, universitair hoofddocent ethiek bij het Erasmus MC en hoogleraar Kwaliteit van de Laatste Levensfase en van Sterven aan de universiteit van Amsterdam. ,,De familie kan terugkijken op een ‘goed’ afscheid en overlijden en de arts is ervan overtuigd dat dit het beste is wat hij kon doen voor zijn patiënt.”

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn opgenomen in de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding (WTL). ,,Bij een euthanasie dient de arts via een infuus of injectie een middel toe om het levenseinde te bewerkstelligen op verzoek van de patiënt”, zegt Vathorst. ,,Bij hulp bij zelfdoding gaat het ook om een levenseinde op verzoek van de patiënt, maar de arts overhandigt hierbij een middel en de patiënt drinkt dit zelf op.”

Hulp bij zelfdoding komt in Nederland minder vaak voor, blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. In 2021 werden in totaal 7666 meldingen gedaan van euthanasie en hulp bij zelfdoding. 97,3 procent hiervan was euthanasie, 2,5 procent hulp bij zelfdoding en 0,23 procent een combinatie van beide. ,,Bij een combinatie is er in eerste instantie gekozen voor hulp bij zelfdoding”, geeft Van de Vathorst aan. ,,Maar voldeed dit niet, waarna de arts overging op euthanasie.”

De zes zorgvuldigheidseisen

Euthanasie is geen recht van een patiënt en geen plicht van een arts. Een arts mag alleen meewerken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding als de zes zorgvuldigheidseisen uit de WTL van toepassing zijn. Allereerst moet er sprake zijn van een weloverwogen en vrijwillig verzoek van een patiënt van 18 jaar of ouder. Bij kinderen is dit anders geregeld.

Ten tweede moet de arts ervan overtuigd zijn dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. ,,Wat voor de ene patiënt ondraaglijk is, is voor een ander misschien te doen”, zegt Vathorst. ,,Met uitzichtloos wordt bedoeld dat het lijden niet minder kan worden. Bij psychiatrische patiënten is de ondraaglijkheid vaak wel voelbaar. De uitzichtloosheid bepalen, dat is een stuk lastiger.”

Onafhankelijk advies

De derde eis houdt in dat de patiënt volledig geïnformeerd is over de medische situatie en, ten vierde, samen met de arts vaststelt dat er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. Het vijfde criterium houdt in dat een onafhankelijk arts beoordeelt of de uitvoerend arts aan de eerste vier eisen voldoet. Tot slot moet de arts de euthanasie op medisch zorgvuldige manier uitvoeren.

Wanneer de arts (bijna) overtuigd is van de eerste vier criteria, schakelt hij of zij een SCEN-arts in. Deze arts is opgeleid om deskundige en onafhankelijke steun en advies te bieden aan collega-artsen. ,,Bijvoorbeeld voor advies, als er vragen zijn over een van de vereisten”, zegt Cornella Visser-Mol, specialist ouderengeneeskunde bij Aafje, SCEN-arts in de regio Rotterdam en lid van het Beleidscollege SCEN van de KNMG.

SCEN-arts biedt luisterend oor

Het belangrijkste tijdens het bezoek, is volgens Visser-Mol het bieden van een luisterend oor. ,,Ik ben onder de indruk van patiënten die hun levensloop met mij delen”, geeft de SCEN-arts aan. ,,Het is altijd emotioneel als iemand ervoor kiest om het leven los te laten. Of je nu een beoordeling doet vanwege uitbehandelde kanker, vergevorderde dementie of psychiatrische ziekten, tijdens zo’n bezoek wordt duidelijk hoe ernstig mensen kunnen lijden. Euthanasie is en blijft bijzonder medisch handelen. Intensief voor de arts, die handelt vanuit barmhartigheid voor zijn of haar patiënt.”

Als het uitzichtloos en ondraaglijk lijden voortkomt uit een psychiatrische aandoening, wordt voor de SCEN-arts erbij wordt gevraagd, eerst een onafhankelijke psychiater geraadpleegd. Deze zal de wilsbekwaamheid beoordelen en uitspraak doen over het ontbreken van redelijke behandelalternatieven. Pas daarna wordt de SCEN-arts ingeschakeld.

Mogelijkheid voor nabespreken

Het is per situatie verschillend hoeveel tijd er zit tussen een verzoek en de uitvoering hiervan. ,,Wanneer iemand dreigt te stikken”, geeft Van de Vathorst aan. ,,Dan moet het zo snel mogelijk geregeld worden. Bij mensen met bijvoorbeeld ALS of kanker kan er op voorhand al besproken zijn dat de patiënt om euthanasie kan vragen wanneer ze het niet meer volhouden. Dan is het een kwestie van een paar dagen.”

Na verlening van euthanasie of hulp bij zelfdoding is er voor nabestaanden vaak tijd en ruimte voor een nagesprek, maar dat hangt van de arts af. ,,Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen mensen het overlijden als afschuwelijk of juist als heel mooi ervaren”, zegt Vathorst. ,,Het ligt er ook aan hoe iemand denkt over de dood. Of iemand had moeten doorleven voor hen, in hoeverre zij het lijden hebben meegekregen en of je principieel vindt dat je wel of niet mag ingrijpen.”