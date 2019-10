Zo kweek je gelukkige kinderen, volgens David en Arjan

Allereerst: hoe is het met David? Jullie merknaam is David & Arjan, maar onder jullie column in het zaterdagkatern staat alleen jouw naam. Jullie staan samen op de foto, maar voor dit interview ben je alleen.

Vergeer: ,,De taakverdeling is dat we samen onze filosofie en methodes ontwikkelen en dat ik ze vervolgens opschrijf. Daarom is David evenveel auteur als ik, alleen geef ik er de woorden aan. David staat vaker op een podium voor een groep cursisten, mijn podium is wat vaker het papier. Dat geldt voor dit boek ook.’’



Nederlandse kinderen komen vaak uit de bus als de gelukkigste ter wereld. Is dit boek niet als zand verkopen in de Sahara?

,,Tijdens het werk voor ons bedrijf hebben we ontdekt dat een gelukkig leven leiden veel meer een vaardigheid is dan iets wat je overkomt. Het is heel fijn dat Nederlandse kinderen zo gelukkig zijn, maar ze leren nergens basisvaardigheden om ook op latere leeftijd gelukkig te blijven. Hoe ga je om met stress, tegenslag of negatieve gedachtes? Op school leer je dat niet. En thuis gaat de opvoeding vaker over de vragen of ze wel genoeg sperziebonen binnenkrijgen en op tijd in bed liggen.’’