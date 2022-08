Zo viel Ramon 107 kilo af in één jaar tijd (zonder maagverkleining)

Miriam (55) heeft MS, maar houdt de eigen regie: ‘Een ziekte héb je, je bént het niet’

Sinds ze in 2005 de diagnose MS kreeg, is het leven van Miriam Rybier (55) flink veranderd, maar ze heeft de touwtjes nog altijd stevig in handen. „Ik steek mijn energie niet in dingen waar ik niets aan kan veranderen.” Ze is dan ook te vinden op Levenskunst 2.0, een festival over omgaan met (lichamelijke) tegenslag.

9 augustus