‘Zoenen is een boost voor je immuunsysteem’

Nederlandse jongeren zoenen volgens het Rutgers Kenniscentrum voor het eerst als ze tussen de 15 en 16 jaar oud zijn. Maar voor zoenen ben je nooit te oud. Daarom staan we dinsdag 6 juli op Wereld Kusdag stil bij de impact van een zoen. Waar is al dat speeksel uitwisselen nu precies goed voor?

Tijdens een tongzoen van tien seconden worden er zo’n 80 miljoen bacteriën uitgewisseld. Dat blijkt uit onderzoek van Remco Kort, microbioloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zorgt tongzoenen ervoor dat het speeksel van zoenpartners deels op elkaar gaat lijken. Bij een lage weerstand kan dit een negatief effect hebben als je zoenpartner bijvoorbeeld ziek is. Dan kan de ander de bacteriën overnemen.

De besmettelijke ‘zoenziekte’ Pfeiffer kan op die manier worden overgedragen. Het Epstein-Barr-virus dat Pfeiffer veroorzaakt, bevindt zich in het speeksel van geïnfecteerde personen. Pfeiffer kan vanaf één week na besmetting tot 18 maanden daarna worden doorgegeven.

Volgens Kort is zoenen een boost voor je immuunsysteem, omdat mensen het nodig hebben om bloot te worden gesteld aan diverse bacteriën. Ook is zoenen volgens tandartsen goed tegen gaatjes. Het speeksel dat vrijkomt bij een zoenpartij helpt namelijk om bacteriën makkelijker weg te spoelen en dat verkleint de kans op tandplak en gaatjes.

Belangrijk onderdeel relatie

Behalve een boost voor je immuunsysteem, is zoenen volgens Astrid Kremers, seksuoloog en auteur van het boek Aandacht voor seks ook een belangrijk onderdeel van je relatie. ,,Veel intieme handelingen starten met zoenen”, legt Kremers uit. ,,Zoenen is een toegankelijke prikkel om de lust aan te wakkeren. Je kan op allerlei manieren en op allerlei plekken op het lijf zoenen. Belangrijk hierbij is: voelen, communiceren en natuurlijk consensus.”

Quote Zoenen is een ideale manier om liefde en seksuele aantrek­king naar elkaar te uiten Astrid Kremers

Toch merkt de seksuoloog in haar praktijk dat (tong)zoenen in een relatie vaak minder wordt of helemaal stopt. Dat vindt zij jammer, vooral als cliënten aangeven het te missen. ,,Zoenen is een ideale manier om liefde en seksuele aantrekking naar elkaar te uiten. Dat kan een familiaire zoen op de wang of mond zijn als begroeting, om gedag te zeggen of voor het slapengaan. Of een langere intieme (tong)zoen. Het wordt intenser als je het met aandacht doet en elkaar daarbij streelt. Een zoen is bijna altijd haalbaar, ook als het door omstandigheden niet meer lukt om andere vormen van seks te hebben met je partner. Dan kan je op deze manier toch intiem zijn met elkaar.”

De coronatijd heeft het zoenen volgens Kremers veranderd, zo merkt ze ook in haar praktijk. ,,Aan de ene kant zijn we selectiever met wie we zoenen, zowel familiair als erotisch”, zegt Kremers. ,,Waardoor een zoen zeldzamer en dus specialer is geworden. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld singles hierdoor het gemis van zoenen en misschien zelfs eenzaamheid ervaren, omdat zij minder snel een zoen ontvangen als zij niet tot de selectie behoren.”

Quote Eigenlijk is een zoen hygiëni­scher, met een hand draag je twee keer zoveel bacteriën over Frank van Marwijk

Hygiënischer dan hand geven

Ook Frank van Marwijk, sociotherapeut en auteur van het boek Lichaamstaal merkt dat er minder gezoend wordt. ,,Het zoenen als groet of felicitatie, dat doen we niet meer”, zegt hij. ,,De handdruk komt wel langzaam terug. Poetin en Biden gaven elkaar een hand op tv, het viel bijna op dat zij dat deden. Eigenlijk is een zoen hygiënischer, met een hand draag je namelijk twee keer zoveel bacteriën over. Bij zoenen zijn dit nog goede bacteriën, als bescherming vanuit het speeksel.”

Waar komt zoenen eigenlijk vandaan? ,,Dat is heel lastig te verklaren”, zegt Van Marwijk. ,,Er zijn allerlei theorieën. Een daarvan is de associatie met borstvoeding, omdat we de lippen dan ook tuiten. Een andere theorie heeft te maken met het voorkauwen van voedsel, maar we zien nergens dat een moeder mond op mond voedsel overgeeft aan haar baby. Het meest logische is functionaliteit. Met een intieme zoen, verhoog je de seksuele prikkel. Daarbij zou in mannenspeeksel testosteron zitten, waardoor een vrouw sneller zin krijgt in seks. Andersom zit in het vrouwenspeeksel dopamine, serotonine en oxytocine (knuffelhormoon). De helft van de culturen in de wereld en dieren zoenen niet bij intimiteit, zoenen is dus niet vanzelfsprekend.”

