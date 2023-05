Zo’n 1000 Nederlanders per jaar krijgen ziekte van Kahler: ‘Treft vooral mensen op leeftijd’

Depressief? Dat zou wel eens verband kunnen hebben met wat je eet

Je doodongelukkig voelen, omdat je ongezond eet. Recent onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen bacteriën in je darmen en depressieve gevoelens. Uit vervolgonderzoek moet blijken of je depressief wordt van die bacteriën of andersom. ,,Daarin gaan we ook werken met DNA-profielen van mensen”, zegt moleculair bioloog Robert Kraaij.