Zorg inhalen? Niet in het Maasstad Ziekenhuis door enorme drukte: ‘Ik had medewerkers een adempauze gegund’

Homeopa­thisch arts met kliniek in Geldrop moet stoppen met internetpa­gi­na over kanker

27 juli DEN BOSCH/GELDROP - Een arts met een homeopathische praktijk in Geldrop is onder druk van een dwangsom gestopt met een internetpagina over kanker. Ook is een gelijknamige stichting opgeheven na de veroordeling in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Kanker.nl.