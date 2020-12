Zorg voor structuur: acht tips om je ritme terug te vinden in coronatijd

Om te beginnen: wees je écht bewust van de huidige situatie, maak lijstjes van weggevallen gewoontes

Het structureren van tijd is een algemeen menselijke behoefte, zegt psycholoog René Diekstra. ,,Dat besef is belangrijk. Yogales, een spelletje Monopoly met vrienden of samen muziek maken: we worden gedreven door de behoefte ons leven structuur te geven. Ik beschouw activiteiten die voor veel mensen gewoontes zijn geworden, als wat ik ‘energie-binders’ noem. Vallen gewoontes weg, zoals nu, dan komen energie en tijd vrij. Dat geeft veel mensen onrust. Als je een afwachtende houding aanneemt, kun je geblokkeerd raken en zelfs rusteloos, angstig, of woedend en depressief raken. Maak een lijstje met de gewoontes die zijn weggevallen. Dat biedt overzicht. Bedenk welke alternatieven je kunt verzinnen. Als individu, maar ook als school, sportvereniging of koor: zoek naar nieuwe invullingen die je structuur geven. Ik vind zelf dat de overheid hopeloos heeft gefaald mensen te stimuleren alternatieven te vinden.’’