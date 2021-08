Zorgen om jongeren die geen coronavaccinatie halen vanwege prikangst

,,Nu vooral jongeren worden geprikt, zien we op onze priklocaties meer gevallen van ernstige prikangst. Ook zien we dat flauwvallen nu vaker voorkomt’’, zegt arts Esther van Puffelen, die spreekt namens de koepelorganisatie van GGD’s. Op de priklocaties van GGD Zuid-Holland Zuid, waar zij medisch coördinator van is, gaat het om ‘meerdere gevallen per dag’. Een priklocatie in de Achterhoek maakte zelfs mee dat een 16-jarige jongen tot drie keer toe de deur uit liep voor hij kon worden ingeënt. Na een lang telefoongesprek met een GGD-arts en weer een nachtje slapen lukte het de vierde keer wel. Met een theedoek voorgebonden als blinddoek, zodat hij de naald niet zag.