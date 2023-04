Zoveel kans heb je op de ziekte van Lyme na een tekenbeet (minder dan je denkt)

Een teek is een klein spinachtig beestje. Teken bijten dieren en mensen zodat ze hun bloed kunnen opzuigen. Dat is hun voeding. Joppe Hovius benadrukt dat het van belang is een teek zo snel mogelijk te verwijderen. Hovius is hoogleraar infectieziekten in het Amsterdam UMC en verbonden aan en oprichter van het Amsterdams Multidisciplinair Lymeziekte Centrum. Hoe eerder, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme. ,,Dit kun je makkelijk zelf doen met een pincet of een tekentang.” Het is ongevaarlijk als de kop van het beest in de huid achterblijft, die zal er net als bij een splinter vanzelf weer uitkomen.