Achttiende etappe Giro d’Italia: laatste kans voor sprinters

Gi­ro-revelatie Koen Bouwman heeft de blauwe trui én een driedaagse vistrip in het vizier

Na zijn spectaculaire ritwinst is de Giro van Koen Bouwman (28) al geslaagd. In de resterende weken hoopt hij de blauwe bergtrui te heroveren, maar kijkt hij ook al uit naar een geplande driedaagse vistrip in Friesland, straks als de ronde voorbij.

18 mei