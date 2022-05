Alberto Dainese verrast topsprinters in elfde etappe Giro d’Italia

Alberto Dainese heeft de elfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaan van Team DSM was de snelste na een massasprint en verraste daarmee topfavorieten Arnaud Démare (vierde), Caleb Ewan (vijfde) en Mark Cavendish (zesde). De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo) behield in de biljartvlakke rit zonder problemen de roze leiderstrui.

Voor de 24-jarige Dainese is het dagsucces in de Ronde van Italië de derde en grootste zege uit zijn carrière, na ritzeges in de Ronde van Tsjechië (2019) en Herald Sun Tour (2020). Hij kwam in de laatste honderd meter als een duveltje als een doosje op kop en was net iets sneller Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Simone Consonni (Cofidis) eindigde als derde, ook nog voor het rijtje topsprinters.

De ruim 200 kilometer lange etappe, van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia, was er eentje waar iedereen het vooraf eigenlijk al over eens was: een massasprint zou beslissen over de ritwinnaar. Twee Italianen, Filippo Tagliani en Luca Rastelli, waren de vroege vluchters, maar hun avontuur was op 92 kilometer van de finish ten einde. De reden dat het duo al zo vroeg werd ingerekend was omdat het in het peloton nogal onrustig was. Door de stevige wind lag waaiervorming op de loer, maar dat spektakel bleef uit.

Volledig scherm Het peloton. © AP

Nadat Richard Carapaz bij een tussensprint drie bonificatieseconden pakte en zo in het algemeen klassement in dezelfde tijd kwam als João Almeida, op twaalf seconden de naaste belager van leider López, koos de Belg Dries De Bondt, een ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, voor de aanval. Zijn solo-tocht eindigde op iets meer dan een kilometer van de finish en dus kwam het verwachte scenario uit in Reggio Emilia: een massasprint.



In de paarse trui van leider in het puntenklassement ging Démare al vroeg aan, maar hij werd in eerste instantie overklast door Gaviria. De Colombiaan, eerder al een keer tweede en derde in een massasprint, leek op weg naar de dagzege, maar in de slotmeters ging thuisrijder Dainese er nog op én over.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle klassementen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Juan Pedro López in de roze trui. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het rittenschema:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het peloton. © AP

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.