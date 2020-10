Almeida ziet elke roze trui nog als bonus: ‘Witte trui en podium zouden een droom zijn’

,,De laatste week van de Giro ingaan als drager van de roze trui is een positie waar ik nooit van heb mogen dromen. Het zijn heel zware weken geweest, maar het gevoel is geweldig. Ik weet niet hoe ver we nog kunnen gaan, maar ik heb een ongelooflijk team aan mijn zijde. De situatie is de realiteit, maar het is alsof ik droom. Ik ben heel verrast door de huidige situatie en had nooit durven dromen dat ik het zo lang vol zou houden", zo schrijft Almeida in een blog op de website van zijn ploeg.

De 22-jarige Portugees wijst erop dat hij eigenlijk niet eens zou starten in Italië: ,,Het originele plan was dat ik de Vuelta zou rijden. Ik wist tot een halve maand van tevoren niet eens dat ik naar de Giro zou gaan. Desondanks waren mijn benen erop voorbereid, omdat ik tijdens de lockdown en daarna op het trainingskamp hard ben blijven trainen.”

Volledig scherm João Almeida is kapot na de etappe van zondag, maar behoudt de roze trui. © EPA

Hij vervolgt: ,,Ik probeer kalm te blijven. Mensen denken dat ik niet lijd of dat ik té relaxed ben, maar ik denk dat het aan mijn gezicht af te lezen is geweest dat ik enorm geleden heb. Het is desondanks geweldig om alle steun vanuit Portugal te krijgen. Het zorgt ervoor dat ik meer druk op mezelf leg, zoals afgelopen zondag. Piancavallo was de moeilijkste beklimming die ik ooit heb gedaan, maar ondanks dat ik al zeven kilometer van tevoren moest lossen, ben ik blijven vechten en heb ik ervoor geknokt om de roze trui nog minstens één rit te mogen dragen. De dag zelf was slopend, maar ik vergeet die dag nooit meer.”

Hoewel Almeida nog maar zes ritten verwijderd is van de eindzege in de Giro voelt hij de hete adem van Kelderman in zijn nek: ,,Wat er ook gebeurt in die laatste week: deze Giro was geweldig. Ik ben vier keer in de topdrie geëindigd en heb meer dan twaalf dagen in het roze gereden. Dat is ongelooflijk in mijn eerste grote ronde. Alles wat de komende week nog komt, is een bonus. Als ik eerlijk ben zou ik heel graag de witte trui (jongerenklassement) winnen en deze naar Milaan brengen. Maar we hebben nu twee weken gereden en het podium zou ook een droom zijn. Ik sta drie minuten voor op de nummer drie. Wat gebeurt, dat gebeurt.”

