‘Altijd fijn om een marge te hebben, maar komen nog zo veel bergen’

Roglic reed, zoals de meeste anderen, in de regen. ,,Dat vergde enige aanpassing’', vertelde de ritwinnaar, die op de openingsdag van de Giro in Bologna ook al de beste was in een race tegen de klok. ,,Ik heb zeker in de bochten minder risico genomen. Pas in de klim naar de finish heb ik alles gegeven. Het verliep perfect. Het was ook een tijdrit die op mijn lijf geschreven was.’’



De Sloveen raakte donderdag de leiderstrui kwijt aan Conti en viel net als alle andere klassementsrenners buiten de top tien. Na zijn sterke optreden op weg naar San Marino is hij al weer de nummer twee in het klassement op 1.50 van Conti die die marge tot donderdag, als het echte klimwerk begint, moet kunnen behouden. Van de andere klassementsrenners is Nibali op de elfde plaats het best geklasseerd. Mollema staat twaalfde op 3.45 van Conti. Yates staat pas 24e op 5.36 van de rozetruidrager.



Roglic was uiteraard verheugd over de verschillen met de concurrenten. ,,Het is altijd fijn om een marge te hebben, maar er komen nog zo veel bergen. De Giro is nog lang niet voorbij.’’