Belgische wielrenner ontsnapt aan drama na aanrijding met ploegwagen in Giro

Serry had net zijn kopwerk gedaan voor kopman Remco Evenepoel, toen hij zich op de lange slotklim van tweede categorie liet afzakken uit het peloton. Daarbij had hij echter geen rekening kunnen houden met een onoplettende ploegleider, die met zijn wagen op dat moment naast een andere volgauto reed. Een bijrijder van Team BikeExchange schoot uit de auto om Serry te hulp te schieten. Niet veel later stapte die weer op zijn fiets om de etappe uit te rijden.



De ritwinst in de eerste bergrit ging naar de Zwitser Gino Mäder, die zich onder anderen ontdeed van medevluchter Bauke Mollema en alleen over de streep kwam. Achter hem werd Serry's kopman Evenepoel vierde, maar de roze trui kwam in Hongaarse handen. Attila Valter (Groupama-FDJ) heeft namelijk nog elf tellen voorsprong op Evenepoel.