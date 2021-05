Bernal blij met concurrent Evenepoel: ‘Een verrijking voor het wielrennen’

Evenepoel rijdt in de Giro zijn eerste koers na zijn zware val vorig jaar augustus in de Ronde van Lombardije, waarbij hij onder meer een breuk opliep in zijn bekken.

,,Hij is acht maanden uit competitie geweest. Dat hij dan nu dit niveau haalt, is bijzonder. Hij verrast hier iedereen. Hij moet een erg goede voorbereiding gehad hebben. En hij is natuurlijk ook een echte klasbak, anders zou hij dit niet klaarspelen”, aldus Bernal, die in 2019 de Tour de France won en nu mikt op de eindzege in de Giro. De kopman van Ineos Grenadiers won zondag de negende etappe en nam de leiding in handen. De renners genoten dinsdag van een rustdag.