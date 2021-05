Bernal ook oppermachtig op mythische Zoncolan, ritzege voor Italiaanse vluchter

In de loeisteile slotkilometers van de Zoncolan bleek Bernal als enige in staat een aanval van Simon Yates te beantwoorden. De kopman van Ineos-Grenadiers hield keurig het wiel van zijn Britse belager om er in de laatste honderden meters met een verschroeiende versnelling vandaan te springen. Aan de meet had Bernal 11 seconden voorsprong op Yates, die op 1.33 de nieuwe nummer 2 in het algemeen klassement is.