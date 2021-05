Bernal vol emotie na ritzege én roze trui: ‘Veel offers moeten brengen om te komen waar ik nu ben’’

,,Ik wilde het vandaag goed doen, maar was niet zeker wat betreft de ritzege”, aldus de 24-jarige Colombiaan, die in de slotfase op en over vroege vluchters Koen Bouwman en Geoffrey Bouchard ging. ,,Mijn ploeggenoten hadden veel vertrouwen in. Ze zeiden tegen me: ‘Je kan het, we nemen de verantwoordelijkheid. Wat gebeurt, dat gebeurt.’ Deze zege is meer voor hen dan voor mijzelf.”



Na Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria en Esteban Chaves is Bernal de vierde Colombiaan ooit in de roze trui. Dat deed de renner van Ineos veel, want zichtbaar geëmotioneerd had hij in zijn moedertaal Spaans moeite met woorden vinden om zijn gevoel te beschrijven.