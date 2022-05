Aike Visbeek vormde Intermarché om tot winnende ploeg: ‘Ik heb een grote rol gespeeld in het succes’

Door Daan Hakkenberg



Biniam Girmay, het Eritrese wonderkind van Intermaché Wanty Gobert, was net een dag thuis in San Marino en kon vervolgens op televisie zien hoe zijn ploeggenoot Lorenzo Rota de teller deze Giro bijna op twee zeges zette. Het scheelde weinig of het was het weer feest bij de Belgische ploeg, twee dagen nadat Girmay Mathieu van der Poel klopte en daarna werd uitgeschakeld door een losspringende kurk uit een fles prosecco. Maar op de Via 20 Settembre in Genua bleek Stefano Oldano in de sprint net sterker dan zijn landgenoot Rota, de jonge Nederlander Gijs Leemreize van Jumbo-Visma werd na een dag in de kopgroep derde.