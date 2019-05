Clement zet vraagtekens bij prestaties Roglic, ploegleiding niet blij

Roglic bleek dit jaar de beste in alle etappekoersen waarin hij startte, en ook in de huidige Giro d’Italia heeft hij na één week al een enorm gat met zijn directe concurrenten geslagen. ,,Dat zijn geen normale stappen, maar reuzenstappen!”, zegt Clement bij de NOS in het Sportforum.



„Natuurlijk verbaast het mij wel”, vervolgt de 36-jarige Brabander. „Je moet niet speculeren over Roglic, maar je moet ook kijken naar Simon Yates en Vincenzo Nibali, die dus gewoon op minuten worden gereden. Dat zijn renners die al een grote ronde hebben gewonnen. Wat doen die mannen dan fout? Waarom kan de rest niet mee? Het verbaast me dat het nog mogelijk is om er zo ver bovenuit te steken. Want de kennis lijkt in het hele peloton hetzelfde en de marginal gains uiten zich niet in minuten voorsprong.”