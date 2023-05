Column Thijs Zonneveld | Thymen Arensman denkt niet aan Thymen Arensman? Gelul

Remco Evenepoel raakt roze trui in Giro d'Italia kwijt aan Noorse vluchter Leknessund

De Noor Andreas Leknessund is de nieuwe leider in de Giro d’Italia. De renner van het Nederlandse Team DSM bereikte na een rit met drie pittige beklimmingen van Venosa naar Lago Laceno als tweede de finish. In de sprint was zijn Franse medevluchter Aurélien Paret-Peintre hem te snel af waardoor de dagzege naar de renner van AG2R-Citroën ging.