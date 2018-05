‘Deze Giro-zege blijft staan’

Volgens Froome is de roze trui die hij op het podium in Cervinia met de meer dan 4478 meter hoge Matterhorn op de achtergrond krijgt omgehangen er een met eeuwigheidswaarde. Hij weet ook dat hij het roze niet gaat verliezen in de 115 kilometerlange vlakke laatste etappe in Rome. ,,Dit voelde als de zwaarste strijd van mijn carrière,’’ zegt hij over de afgelopen Giro-weken. ,,Ik had geen ideale start in Jeruzalem. De crash voorafgaand aan de proloog was een klap voor mijn zelfvertrouwen en ik had veel pijn. Ook daarna had ik tegenslag, momenten waar ik beter van voren had moeten rijden en tijdverlies opliep. Ik heb zoveel hobbels moeten overkomen, maar mijn ploegmaten en team bleven in mijn geloven. Iedereen zei: deze race is zo bruut en in de laatste dagen kan alles veranderen. Als je dan een slechte dag hebt verlies je geen seconden, maar minuten.’’ Dat Thibaut Pinot, bij de start van de laatste bergrit in Susa, nog derde stond en aan het eind van de dag van het podium was gekukeld, was daarvan het zoveelste bewijs.



Het winnen van de Tour, Vuelta en Giro op rij: het is in het hedendaagse wielrennen niet eerder gebeurd. Alleen Eddy Merckx (‘72-’73) en Bernard Hinault (‘82-‘83) gingen Froome voor. Froome: Voor mij was het een grote motivatie om hier te komen en er drie op rij te winnen. Als ik in Rome in over finish kom zal dat bij me indalen. Het is hoogste doel voor een ronderenner.’’