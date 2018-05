Dumoulin verwacht vuurwerk: Spannend, maar ik heb er zin in

,,Dit was precies de etappe waarop ik had gehoopt. Gelukkig vijf redelijk goede renners op kop, waardoor het geen wandelrit werd, anders zouden we een uur later zijn aangekomen'', zei Dumoulin. ,,Dit was een rustige sprintrit. Morgen verwacht ik vuurwerk. Ik ben er in mijn achterhoofd wel mee bezig. Ik ga gewoon alles geven en dan zullen we het wel zien. Wel spannend, maar ik heb er zin in. Ik ben blij waar ik sta. Yates was de eerste twee weken sterker dan ik. Het is een steile klim, dat is het enige wat ik weet en dat is genoeg. Ik denk verder nergens aan, niet aan een trui. Ik zie wel wat er gebeurt.''



Zijn ploegleider Marc Reef van Team Sunweb pleit voor geduld. ,,Je ziet vaak dat die lichte springveren bij een aanval eerst een flink gat kunnen slaan, maar daarna doortrekken voor het heel erg lastig wordt. Een aantal jongens zakt er dan doorheen. Als Tom gewoon zijn ding kan doen, kan hij weer terugkomen tot bij de voorste rijders. Dat heeft hij nu al vaak genoeg laten zien.''



Reef en zijn collega's staan in de volgkaravaan eveneens voor een lastige opgave. ,,Aan het begin van de beklimming van de Zoncolan staat er een motorrijder klaar. Een mecanicien springt achterop en hij volgt de renners, of beter gezegd de eerste renner van de betreffende ploeg in koers. Eén auto mag in de koers rijden, tussen het peloton en de bezemwagen. Communiceren wordt lastig, we proberen advies te geven via de mecanicien en zo contact te onderhouden.''



