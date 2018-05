Dumoulin zit kapot na 'zwaarste sprintfinale ooit'

Nog nooit had Dumoulin zo afgezien in een vlakke etappe. ,,We zijn volgens mij niet meer onder de 70 kilometer per uur geweest de laatste dertig kilometer'', pufte de Giro-winnaar uit. ,,Normaal voel ik me alleen zo beroerd na een bergrit.'' De rustdag van morgen zal dan ook welkom zijn voor Dumoulin. Hoewel hij het vermoedelijk niet als een rustdag beschouwt. ,,Het wordt belachelijk vroeg opstaan voor ons morgen. Volgens mij half zes ofzo. Ik weet ook niet waarom, maar we moeten het er maar mee doen.''

,,Het was hier een beetje een logistieke nachtmerrie'', vertelde Dumoulin. ,,Je staat je om te kleden in een autootje waar iedereen naar binnen kan kijken. Dat hadden ze beter kunnen organiseren. Ze hadden iedereen best een campertje kunnen geven, privacy was nul de laatste dagen.''



Maar met de Giro-start in Israël had Dumoulin absoluut geen problemen. ,,Wat is hier nu zo erg aan?'', reageert hij. ,,Ik snap het probleem niet eigenlijk. Het wordt zo negatief weggezet. Prima toch als het een pr-show is? Ik ben ook de pr-show van Team Sunweb. Daar word ik goed voor betaald.''



Overmorgen gaat de Giro verder in Sicilië. Dumoulin kijkt er desalniettemin naar uit. Want op de vraag hoe hij de etappe van vandaag door de woestijn had beleefd, was hij kort: ,,Niks aan.''