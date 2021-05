Emotionele Bettiol draagt zege op aan slachtoffers kabelbaanongeluk

GiroMet opzwepende armgebaren nam Alberto Bettiol donderdag in Stradella het publiek mee in zijn zegetocht richting de finishtreep. De Italiaan die 27 jaar geleden niet heel ver van de aankomstplaats werd geboren boekte misschien wel zijn mooiste zege uit zijn carrière. Hij droeg de overwinning op aan de slachtoffers van het kabelbaanongeluk, waarbij 14 mensen om het leven kwamen.

Kiezen tussen ritwinst in de Giro of winst in de Ronde van Vlaanderen; voor een Italiaan is het waarschijnlijk een onmogelijke keuze. Vanaf vandaag heeft Bettiol de luxe om daarover zijn hersenen te breken. Met een prachtige solo haalde hij in de lastige heuvelzone de eenzame aanvaller Rémi Cavagna in en liet hij de ingestorte tijdritspecialist achter. Na een knappe solo maakte de renner van EF Pro Cycling het bevrijdende zegegebaar.

,,Deze overwinning betekent heel veel voor mij", zei Bettiol een half uur na zijn overwinning. In de tussentijd moest de vroege aanvaller wachten op het peloton dat 23.30 minuten na de ritwinnaar over de finishstreep kwam gereden. Pas nadat iedereen binnen was, werd Bettiol als ritwinnaar gehuldigd. ,,Deze overwinning is voor mijn team en voor de mensen die altijd geloof in mij hebben gehouden. Maar ik draag de zege op aan mijn oud-zaakwaarnemer Mauro Battaglini, die vorig jaar het leven liet. En deze zege is ook voor alle slachtoffers en nabestaanden van het verschrikkelijke ongeluk met de kabelbaan.”

En daarmee legt de Italiaan direct de link tussen het vreselijke ongeluk en de Giro. Eigenlijk zou de Giro vrijdag langs de plek des onheils aan het Lago Maggiore rijden, maar er is gekozen om de klim te mijden. Daardoor de is etappe morgen tien kilometer korter, 166 kilometer.

Strijd met Cavagna

Bettiol rekende in de slotkilometers af met Cavagna, die op de tweede van vier hindernissen in de slotfase was weggereden uit de 23-koppige kopgroep. ,,Ik was er vrij zeker van dat een renner als Cavagna het zou proberen. De finale was namelijk erg hectisch en bijna iedereen reed op mijn wiel. Toen Cavagna ging moest ik wel even slikken, hij is immers een van de beste tijdrijders ter wereld. Maar gelukkig heb ik mijn goede benen op tijd teruggevonden na een wisselvallige periode en kon ik hem nog inrekenen. Vanaf dat moment ging ik volle bak.”

Vlak voor de laatste klim kreeg Bettiol nog gezelschap van Nicholas Roche, maar de Ier kon weinig meer voor hem betekenen en deed geen kopwerk. ,,Dat neem ik hem niet kwalijk. Hij is een goede vriend van mij", zegt hij met een glimlach. In de afdaling werd Bettiol gesteund door zijn oud-ploeggenoot en tegenwoordig ploegleider Matti Breschel. ,,Hij heeft me door de afdaling geholpen. Ik ben ook hem dankbaar.”

Volledig scherm Alberto Bettiol. © AP