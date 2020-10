Etappe 1: Giro van start met Siciliaanse tijdrit, met een klimmetje in het begin

Carapaz schrijft geschiede­nis met Gi­ro-ze­ge, Mollema eindigt als vijfde

2 juni De 102de editie van de Giro d’Italia is gewonnen door Richard Carapaz. De Ecuadoriaan ging in de afsluitende tijdrit als allerlaatste van start en zag zijn roze leiderstrui niet in gevaar komen. Primoz Roglic pakte met een redelijke tijdrit de derde plaats van Mikel Landa over, maar zag de ritwinst gaan naar Chad Haga.