Evenepoel wil Giro na 'totale offday' wel uitrijden: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

De renner van Deceuninck - Quick-Step won vorig jaar alle vier de etappekoersen waaraan hij meedeed, tot een zware val in augustus in de Ronde van Lombardije een einde maakte aan zijn seizoen. Evenepoel moest maanden revalideren en maakte deze maand in de Ronde van Italië zijn rentree.



Het supertalent stond de eerste twee weken in de top van het klassement, maar in de ingekorte bergrit naar Cortina d’Ampezzo was Evenepoel de grote verliezer. ,,We wisten dat dit kon gebeuren, het is geen schande. Ik zei vooraf al dat ik geen verwachtingen had, omdat ik er lang uit ben geweest en pas weer twee maanden in training ben. Maar jullie waren altijd aan het dromen”, zei de renner tegen Belgische journalisten. ,,Ik voel dat het iedere dag minder en minder wordt. Vandaag was het gewoon helemaal op toen het moest gebeuren. Maar ik zit in een leerproces en dit neem ik mee naar de toekomst.”