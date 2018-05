Froome: Het is serieus indrukwekkend wat Tom deed

,,Om zo uit de startblokken te schieten bij de eerste confrontatie deze Giro is serieus indrukwekkend, mijn felicitaties'', aldus Froome op de site van zijn ploeg Team Sky. ,,Dumoulin en Rohan Dennis hebben natuurlijk tijd op mij gepakt, maar er zijn meer concurrenten voor het algemeen klassement die boven mij staan. Er is nog een lange weg te gaan.''



Want ideaal was de tijdrit van Froome zeker niet. De Britse winnaar van vijf grote rondes viel tijdens de verkenning en verloor uiteindelijk 37 seconden op een ontketende Dumoulin. ,,Mijn voorwiel schoot weg in een bocht'', zegt Froome, die de tijdrit met schaafwonden op zijn lijf reed. ,,Zoiets is natuurlijk nooit gunstig. Maar ik was blij dat het uiteindelijk niet ernstig was.''



Froome verloor de eerste slag, maar de oorlog heeft hij zeker niet opgegeven. ,,Ik laat het niet van de tijdritten afhangen om hier van Tom Dumoulin te winnen.''