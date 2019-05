Gaat klassement overhoop door klimtijdrit naar San Marino?

Het wordt een dag waarin de klassementsmannen met de billen bloot moeten, en dat werd tijd ook. De Ronde van Italië is al meer dan een week onderweg, en de top tien wordt louter bevolkt door leden van een kopgroep die afgelopen donderdag de zegen kreeg van het peloton.



Dankzij zijn aanwezigheid in deze kopgroep is Sam Oomen de best geplaatste Nederlander. Hij staat tiende in het algemeen klassement, en rolt om 15.46 uur van het startblok. Bauke Mollema staat twintigste, en start om 15.16 uur al zijn race tegen de klok.



Maar het is zoals gezegd vooral uitkijken naar de mannen met ambities voor de eindzege. Wat kunnen bijvoorbeeld Miguel Ángel López (starttijd: 15.25 uur), Simon Yates (15.31 uur) en Primoz Roglic (15.40 uur) in deze zware klimtijdrit? Hoeveel tijd pakken ze terug op rozetruidrager Valerio Conti? De Italiaan, een zeer fatsoenlijke tijdrijder, gaat als laatste van start om 16.13 uur.



De eerste renner, Nico Denz, gaat om 12.50 uur onderweg. Vanaf omstreeks 12.00 uur is de Giro te volgen in ons liveblog.