Ganna verliest roze trui in verregende rit aan De Marchi, dagzege voor vluchter Dombrowski

Al vanaf de start viel de regen neer op de wegen in de Apennijnen. De etappe van 187 kilometer van Piacenza naar Sestola, waar Pieter Weening in 2014 een Giro-rit won, werd een zware, dat was snel duidelijk.

Twee Belgen trokken zich daar weinig van aan: Quinten Hermans, ploeggenoot bij Intermarché-Wanty Gobert van Taco van der Hoorn (winnaar van gisteren), en Victor Campenaerts kozen direct voor de aanval. Ze reden zeker tien kilometer met z’n tweeën voor het peloton uit, tot een grote groep van 23 renners (met Koen de Kort) kwam aansluiten.



Achter de grote vroege vlucht deden Ineos Grenadiers en Astana kopwerk om het verschil niet te hoog te laten oplopen. Bij Ineos reed niemand minder dan rozetruidrager Ganna op kop: hij wist dat vanwege de vele hoogtemeters vandaag zijn laatste dag in het roze zou zijn.

Volledig scherm Rozetruidrager Filippo Ganna op kop van het peloton. © photo: Cor Vos

Op iets minder dan 70 kilometer van de finish, vlak na de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag, reed vooraan een drietal weg: Hermans, zijn ploeggenoot Rein Taaramäe en Christopher Juul-Jensen. Het drietal werkte goed samen en zo mocht Taaramäe gaan dromen van de roze trui.



Zeker toen in het peloton het tempo stokte en ze de dagzege én de roze trui aan de vroege vluchters lieten. Op de tweede gecategoriseerde beklimming kon Hermans het tempo vooraan niet meer volgen en hij moest lossen. Taaramäe en Juul-Jensen gingen samen door en begonnen met een voorsprong van een minuut aan de slotklim.

Volledig scherm Taaramäe (l) en Hermans namens Intermarché-Wanty Gobert in de kopgroep. © photo: Cor Vos

Daar kwamen De Marchi (Israel Start-Up Nation) en Dombrowski (UAE Team Emirates) echter snel aansluiten en ze gingen meteen erop en erover. Dombrowski wist na een mooie strijd de rit te winnen, maar de taaie De Marchi finishte op 13 tellen en dat was genoeg om de roze trui morgen te mogen dragen in de vijfde etappe. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF) eindigde als derde in de daguitslag.



Voor Dombrowski in het de grootste zege uit zijn carrière. De Amerikaan viert morgen zijn 30ste verjaardag en geeft zichzelf dus een mooi cadeau. De Marchi won al drie keer een rit in de Vuelta, maar de leiderstrui in een grote ronde is nieuw voor 34-jarige Italiaan. Dombrowski is ook de nieuwe leider in het bergklassement en draagt daarom morgen de blauwe trui.

Volledig scherm Dombrowski juicht. © photo: Cor Vos

Strijd bij favorieten

De favorieten voor de eindzege lieten zich ook zien op de slotklim. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) opende de debatten en kreeg snel gezelschap van Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Hugh Carthy (EF Education-Nippo) en Aleksandr Vlasov (Astana). Zij eindigden op 1'37 van de dagwinnaar en pakten elf tellen op een groep met het 21-jarige toptalent Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Romain Bardet (Team DSM) en Simon Yates (Team BikeExchange).

Volledig scherm Bernal in de aanval. © AFP

Tweevoudig eindwinnaar Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) en de nummer 2 van vorig seizoen Jai Hindley (Team DSM) verloren nog meer tijd en eindigden op ruim een halve minuut van Bernal en co. George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kopman van Jumbo-Visma, kwam binnen op ruim drie minuten van de ritwinnaar. João Almeida (Deceuninck-Quick Step), vorig jaar vierde in het eindklassement, verloor nog meer: 5'58 op Dombrowski.



In het algemeen klassement heeft De Marchi een voorsprong van 22 seconden op Dombrowski en 42 seconden op de Belg Louis Vervaeke, die als vierde eindigde in de rit. Astana-renner Vlasov is de best geklasseerde klassementsrenner op de zevende plaats, op 1'24 van De Marchi.



Morgen gaat de Ronde van Italië verder met een vlakke etappe over 177 kilometer van Modena naar Cattolica.

Volledig scherm V.l.n.r.: Vlasov, Carthy, Bernal en Landa komen over de finish. © photo: Cor Vos

Klassementen

Volledig scherm De Marchi in de roze trui. © AFP

Volledig scherm Het peloton. © AP

Etappeschema

