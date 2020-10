Geoghegan Hart na eindzege: ‘In mijn stoutste dromen niet verwacht’

,,In mijn stoutste dromen had ik niet verwacht dat dit mogelijk was toen we een kleine maand geleden begonnen op Sicilië.” De renner van Ineos Grenadiers startte in eerste instantie als meesterknecht voor kopman Geraint Thomas, maar na het geblesseerd wegvallen van Thomas kon Geoghegan Hart voor eigen kans gaan.



Geoghegan Hart en Hindley stonden in tijd gelijk na twintig etappes. De beslissing moest vallen in de 15,7 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan. De Brit had al snel een mooie marge. ,,Ik wist dat ik redelijk goed zat, zeker toen er werd geroepen dat ik niet te veel risico meer moest nemen.”



En zo nam Geoghegan Hart het roze over en werd hij de eindwinnaar van de 103de Giro d’Italia. ,,Ik heb in mijn carrière altijd geprobeerd om in de top tien, of in de top vijf van een koers te eindigen. Dit is van een totaal andere orde. Het gaat nog wel even duren voordat ik besef wat ik heb gepresteerd”, aldus de opvolger van Richard Carapaz. ,,Ik weet niet wat dit voor mijn verdere carrière zal betekenen en het maakt me ook niet uit. Ik wil eerst van dit succes genieten”, is de kersverse Girowinnaar duidelijk. ,,Maar ik blijf dezelfde persoon, dezelfde renner. Iemand die dankbaar is dat hij dit mag meemaken.”