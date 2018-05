Gesink gaat voor een etappe in de Giro: 'Welke rit het is, maakt me niets uit'

,,Ik heb nu overal geschreeuwd dat ik een rit wil winnen. Dus dat. En George Bennett rijdt voor het klassement. In het verleden hebben we dat ook samen gedaan in de Vuelta. Dat ging goed. Voor mij zal er ook een kleine rol zijn om hem een beetje te helpen", vertelt Gesink. ,,Maar waar ik kan, moet ik die ritzege najagen."

Die ritzege valt niet te verwachten in de eerste paar dagen als het peloton door Israël raast. ,,Hier valt voor mij niet veel te doen. De zesde rit naar de Etna is in het verleden een rit geweest waar een ontsnapping aankwam. Dat zou wel heel mooi zijn. En anders verderop alles wat enigszins omhoog of omlaag gaat ga ik het proberen. Maar ik heb nog geen kruisje gezet bij een bepaalde etappe. Ik zal het rondeboek er zo eens bij pakken. Zoncolan wil ik ook wel een keer winnen. Maar welke rit het is, maakt me geen kloot uit. Ik ben niet kieskeurig. Ik moet mijn kans pakken wanneer die zich voor doet, en niet te lang wachten."