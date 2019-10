Giro 2020: drie tijdritten en een loodzware slotweek

Vijf aankomsten bergopNa Tour heeft ook de Giro het routeschema voor 2020 bekend gemaakt. Na een aanloop van drie dagen in Hongarije - een tijdrit en twee etappes - verhuist de Giro naar Italiaanse bodem. Daar ligt het zwaartepunt in de slotweek met onder meer drie zware riten met aankomst bergop en op de laatste dag een tijdrit in Milaan over 16,5 kilometer.

De start van de 103de editie is op 9 mei in Boedapest. Het parcours in de Giro lijkt meer op het lijf gesneden van Tom Dumoulin dan de Tour. De Ronde van Italië, die in totaliteit ongeveer 100 kilometer meer telt dan de Tour de France (3597 om 3470 km), kent drie tijdritten en meer klimkilometers. De slotweek is loodzwaar met vijf etappes boven de 200 kilometer en drie zware bergritten, waaronder de voorlaatste rit, een lange etappe van 200 kilometer naar Sestrière. In totaal kent de Giro van 2020 vijf aankomsten bergop.

Lees ook Peter Sagan start volgend jaar voor het eerst in de Giro d’Italia Lees meer

Na de reeds bekende openingstijdrit op 9 mei in Boedapest over 8,6 kilometer volgt in de veertiende etappe een lange race tegen de klok. Tussen Conegliano en Valdobbiadene ligt een golvend parcours door het Prosecco-gebied over 33,7 kilometer.



De Giro eindigt op 31 mei met een individuele tijdrit van Cernusco sul Naviglio naar Milaan over 16,5 kilometer. Het lijkt een parcours dat Tom Dumoulin beter moet liggen dan het routeschema van de Tour, dat vorige week werd gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op de bergen en is er slechts één individuele tijdrit, die eindigt boven op La Planche des Belles Filles, een Vogezencol.

Dumoulin mikte dit jaar op een vormpiek in de Ronde van Italië, maar de Limburger kwam al in de vierde etappe ten val, waarbij hij zijn linkerknie blesseerde. Daarna reed de Girowinnaar van 2017 amper nog een koers. Komende winter maakt de Limburger de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.

Vijf ritten zijn door de Giro-organisatie geklasseerd als zware dan wel loodzware bergetappes. De eerste is op woensdag 13 mei met aankomst op de flanken van de Etna. Twee dagen daarvoor zijn de renners na de derde etappe met het vliegtuig van Hongarije naar Sicilië gevlogen. De drie etappes die de hoogste moeilijkheidsgraad hebben gekregen zitten in de slotweek. Op woensdag 27 mei is er een aankomst bergop in Madonna di Campiglio, een skioord in de Dolomieten. Een dag later voert een volgende bergrit over de Stelvio, met 2758 meter het hoogste punt in de ronde, naar het Laghi di Cancano, opnieuw een aankomst bergop. Na een vlakke rit moet er op de laatste zaterdag dan nog een keer worden geklommen over de Colle dellAgnello (2744 meter), in Frankrijk over de Izoard en Montgenèvre, met een aankomst net boven de 2000 meter in Sestriere.

De Giro werd dit jaar gewonnen door de Ecuadoraan Richard Carapaz. Hij hield de Italiaan Vincenzo Nibali en de Sloveen Primoz Roglic achter zich. Roglic, die lang op weg leek naar de eindzege, is volgend jaar teamgenoot van Dumoulin bij Jumbo-Visma. Over de rolverdeling, met ook nog Steven Kruijswijk, wordt de komende weken gesproken.