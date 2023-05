Giro d’Italia | Dertiende etappe flink ingekort door noodweer, Mads Pedersen stapt af

Geen Mads Pedersen

Ritwinnaar Mads Pedersen is niet meer van de partij vandaag. De Giro raakt daarmee opnieuw een aansprekende naam kwijt. De Deense renner van Trek-Segafredo is niet fit genoeg om aan de dertiende etappe te beginnen. ,,Helaas moeten we melden dat Pedersen vandaag niet start in de Giro d’Italia”, schreef zijn ploeg op Twitter. ,,Mads had een onrustige nacht en had last van een hoest. Hij werd vanmorgen wakker met keelpijn en een ontsteking.”