Giro d’Italia | Op weg naar grote hoogte: voorlaatste kans voor klassementsrenners om verschil te maken

19de etappeDe Giro d’Italia gaat verder met de negentiende etappe. Het is de voorlaatste kans voor de klassementsrenners om verschillen te maken in het algemeen klassement, want op het menu staan de nodige beklimmingen. Na vandaag wacht nog een klimtijdrit en een vlakke slotrit. Geraint Thomas heeft nog altijd de roze trui in zijn bezit. De officiële start is om 11.50 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.