Giro d’Italia | Peloton maakt uitstapje naar Zwitserland, favorieten kunnen zich niet verstoppen

13de etappeDe klassementsrenners moeten vandaag aan de bak in de Giro d’Italia. In de dertiende etappe maakt het peloton een uitstapje naar Zwitserland. De finish ligt na een beklimming van bijna dertien kilometer. De officiële start is om 11.05 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.

De slotklim, naar Crans-Montana, maakt voor het eerst onderdeel uit van de Ronde van Italië. De beklimming werd in het verleden meerdere aangedaan door de Ronde van Zwitserland. De laatste winnaar: Bauke Mollema, in 2013. In 1984 zegevierde Laurent Fignon in een rit in de Tour de France.



Mollema is aanwezig in de 106de editie van de Giro, maar de Nederlander behoort niet tot de favorieten. Vanuit een vroege vlucht is het misschien mogelijk voor de renner van Trek-Segafredo om zijn kunstje van tien jaar geleden te herhalen. De beklimming naar Crans Montana is 12,9 kilometer lang en kent en gemiddeld stijgingspercentage van 7,2 procent.



Naast de slotklim wacht de renners nog twee serieuze hindernissen: Salita del Gran San Bernardo (25,9 kilometer aan vijf procent gemiddeld) en Croix de Coeur (15,5 kilometer aan 8,6 procent gemiddeld). Kortom: de winnaar zal over goede klimmersbenen moeten beschikken.

Volledig scherm Bauke won elf jaar geleden in Crans-Montana. © EPA

De favorieten voor de eindzege kunnen zich niet meer verstoppen. Rozetruidrager Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) heeft in het algemeen klassement en voorsprong van twee seconden op Primoz Roglic (Jumbo-Visma).



Wie toont zich de sterkste in Crans-Montana? Volg de dertiende etappe hier vanaf 11.05 uur in ons liveblog. De finish wordt verwacht rond 16.55 uur.

Etappe van de dag

Algemeen klassement

Etappeschema Giro 2023

Deelnemers

Wielerkalender 2023

