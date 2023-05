Giro d’Italia | Venijn derde etappe zit in staart: vroege vluchters succesvol?

Het peloton verlaat vandaag de Adriatische kust en trekt het Italiaanse binnenland in voor een tocht over 212 kilometer. Op heuvels is het in rit drie wachten tot de slotfase. Met nog zo'n veertig kilometer te gaan begint de eerste beklimming: Valico dei Laghi Di Monticchio (derde categorie, 6,4 kilometer aan 6,3 procent gemiddeld).



Na een korte afdaling wacht de tweede en laatste beklimming van de etappe: Valico La Croce (vierde categorie, 3,1 kilometer aan 6,1 procent gemiddeld). Op de top is het nog 25 kilometer tot de finish in Melfi, een stad in de regio Potenza. Bij een sprint is het uitkijken naar David Dekker, gisteren nog tweede achter Jonathan Milan. Remco Evenepoel heeft de roze trui om de schouders hangen.