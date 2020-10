Giro maakt zich op voor slecht weer: ‘In de afdaling is het opletten’

Zware laatste dagenBij de start van de Giro afgelopen weekend tikte de thermometer de 28 graden aan. Maar wie nu de weersverwachtingen checkt, ziet dat de temperaturen in de Giro de komende dagen rond het vriespunt zitten en dat er veel regen en mogelijk zelfs sneeuw zal vallen. Hoe reageren renners op een verschil van dertig graden in twee weken?

Mannes Naeff is sportarts bij Team Sunweb en Sport Medisch Centrum Papendal. Hij reist zijn ploeg nu achterna in de Vuelta. ,,Op het veranderende weer reageert iedere renner anders”, vertelt de 37-jarige Naeff. ,,Het lichaam heeft tijd nodig om te acclimatiseren. Hoe extremer de temperatuur, hoe langer dat duurt. Het is moeilijk om je vinger erop te leggen waar dat aan ligt. Ervaren renners gaan daar vaak makkelijker mee om dan jongelingen. Als je niet goed acclimatiseert, beïnvloedt dat je prestatie.”



,,Bij extreme hitte is het zaak dat je voldoende drinkt. Daar heb je met het huidige weer geen last van”, gaat Naeff verder. ,,Als je in de bergen omhoog rijdt maakt het niet zoveel uit dat het heel koud is. Dan blijven je spieren wel warm door de inspanning. In de afdaling is het opletten.”

Volledig scherm Steven Kruijswijk begraaft zijn Giro-aspiraties in 2016 in de sneeuw. © Screenshot

Klassieke oplossingen zijn dan prima volgens de sportarts. ,,Het is zorgen dat je dan warm blijft omdat je bijna niet beweegt. Een extra jack of een krant onder je shirt helpt al een hoop, maar we hebben ook speciale bidons voor thee die warmte vasthouden.” Een ander aandachtspunt is het eten. ,,Als de temperatuur daalt vergeet je sneller te eten, je bent dan vooral geconcentreerd op warm blijven. Terwijl eten natuurlijk cruciaal is.”

Omdat topsporters op de toppen van hun kunnen presteren, hebben ze vaak een lage weerstand. ,,Daardoor zijn ze in het algemeen wat kwetsbaarder, bijvoorbeeld voor virussen. Als het koud is, helpt dat niet mee, maar het is een fabeltje dat je buiten zonder jas gelijk ziek wordt bij koud weer.”

Sneeuwval

Niet alleen de begeleiding van het peloton kijkt met extra aandacht naar het herfstweer in Italië. Afgelopen week bracht het Italiaanse weekblad L’Eco del Chisone naar buiten dat de organisatie van de Giro het beklimmen van de Colle dell’Angello mogelijk schrapt. Tijdens de twintigste Giro-rit van Alba naar Sestrière wordt flinke sneeuwval verwacht.

De rit die begint in Alba zal dan nog steeds eindigen in Sestrière, maar mogelijk lopen over de Vigone, Buriasco, Pinerolo en de Colle delle Finestre. Naast de Agnello worden dan ook de Col d’Izoard en de Montgenèvre uit het parkoers gehaald.

Volledig scherm Mannes Naeff. © Vincent Moes/Sunweb

Stelvio

Ook de beklimming van de Stelvio in de achttiende rit was verre van zeker, maar vandaag mogen de renners toch de kou en mogelijke sneeuw gaan trotseren. Vandaag lijkt het nog mee te vallen, maar komende week vriest het er meerdere dagen op rij. Over de temperatuur op de meeste vertrek- en finishplaatsen in Noord-Italië hebben de renners weinig te klagen, maar op de bergtoppen van de laatste Giro-dagen ligt vorst en sneeuw op de loer.

Het wintersportseizoen komt eraan in de Alpen en het herfstweer is verre van ideaal voor de renners. ,,Harde wind, regen en sneeuw zijn heel vervelend. Hoe kouder het is, hoe meer impact het heeft op je lichaam.”