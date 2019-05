Girobaas houdt hoop dat ondergesneeuwde Gavia begaanbaar is

De oorzaak waren beelden waarop te zien was dat er veel sneeuw ligt op de berg in de Italiaanse Alpen. ‘’Zoals de stand van zaken nu is schat ik de kans op 60 procent dat we de Gavia op kunnen rijden’', liet Girobaas Mauro Vegni weten.



Er wordt hard gewerkt om de weg sneeuwvrij te houden. Vegni ziet alleen problemen als het op de dag van de zestiende etappe opnieuw hevig sneeuwt. ,,Als dat niet zo is ben ik er zeker van dat we de route niet hoeven wijzigen.’' Geruchten dat de al even beruchte Passo del Mortirolo die dag twee in plaats van één keer zal worden beklommen als de Gavia onbegaanbaar is, weerlegde Vegni: ,,Er is sowieso een plan B, maar we gaan de Mortirolo zeker niet twee keer op.’’