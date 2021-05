Groenewegen is weer terug: ‘Moet tevreden zijn, maar ben ook een beetje teleurgesteld’

Op voorhand waren er vraagtekens. Hoe zou het peloton de omstreden Groenewegen ontvangen na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen? En hoe goed is Groenewegen, die eigenlijk in de luwte van de Ronde van Hongarije zijn debuut zou maken maar in allerijl toch aan de Giro-selectie werd toegevoegd. Na één massasprint mag de wielerwereld concluderen dat het met de vorm wel goed zit bij de Amsterdammer. Met iets meer geluk had Groenewegen de sprint zelfs kunnen winnen.



In een voor Groenewegen nieuwe setting werd de sprint voorbereid. Met Edoardo Affini in een belangrijke rol in de slotkilometers, wist Groenewegen in het gedrum van voren te blijven. Debutant David Dekker wist zich in zijn eentje nog een weg naar voren te vinden en nam plaats in het wiel van Affini om de sprint voor Groenewegen aan te trekken, maar in de slotkilometer raakten de twee sprinters elkaar kwijt. Groenewegen moest vanaf de negende plek aan de sprint beginnen en leek nochtans met het wiel van Giacomo Nizzolo op de juiste positie te zitten, maar in de laatste tientallen meters liep het jus uit de benen en werd Groenewegen nog voorbijgereden door Elia Viviani. Meer dan een vierde plek zat er niet in.