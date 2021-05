Groenewegen verlaat Giro: ‘Het gevoel wat ik nodig heb om te winnen is terug’

Evenepoel: ‘Of ik de Giro kan winnen? Als ik niet in mezelf zou geloven, was ik niet gestart’

18 mei Remco Evenepoel is de sensatie van de Ronde van Italië na de eerste tien etappes. De jonge Belg staat tweede in het algemeen klassement op 14 seconden van rozetruidrager Egan Bernal. Dat is bijzonder, want Evenepoel rijdt pas zijn eerste koers na zijn zware val augustus vorig jaar in de Ronde van Lombardije, waardoor hij onder meer zijn bekken brak.