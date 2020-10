Herstelde Sam Oomen zoekt in Giro naar beste niveau: ‘Het voelt of ik weer in mijn eerste profjaar zit’

Onverlaat gooit fiets op de weg: fan redt Gi­ro-ren­ners

30 mei Een opvallend incident vandaag in de achttiende etappe in de Ronde van Italië. Een onverlaat gooide een kapotte fiets met los voorwiel op de weg vlak voordat drie renners van de kopgroep voorbij kwamen. Een oplettende omstander greep razendsnel in en raapte de fiets op. De renners konden veilig doorrijden.