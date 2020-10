Het Giro Wielerspel winnen? Kies deze renners in je team

De Ronde van Italië, die op zaterdag 3 oktober van start gaat op Sicilië, is de favoriete koers van veel wielerfans. Columnist Thijs Zonneveld was er vorig jaar duidelijk over in deze krant. ,,De Giro is al een aantal jaren een stuk leuker om naar te kijken dan de Tour. Elk jaar van start tot finish spektakel, een achtbaan in vergelijking met de Tour.”

In het Giro Wielerspel stel je een team van 20 renners samen. Deze 20 renners kunnen elke etappe punten scoren met hun etappe-uitslag én hun positie in het algemeen klassement (roze trui), puntenklassement (paarse trui), bergklassement (blauwe trui) en jongerenklassement (witte trui). En aan het einde van de Giro met hun eindposities in de verschillende klassementen.

Wie kies je?

Het is altijd de eerste vraag die opkomt tijdens het samenstellen van een team voor het Wielerspel: neem je meer sprinters of juist meer klassementsrenners? In deze op papier loodzware editie van de Ronde van Italië lijkt de balans duidelijk uit te slaan in het voordeel van de klassementsmannen. Een echt Giro-parcours, met veel ritten over heuvelachtig terrein en een slopende slotweek in de bergen. Plus liefst drie tijdritten, dus maak ditmaal ook ruimte vrij voor tijdrijders.

Klassementsrenners

De roze trui levert elke dag relatief veel punten op in het Wielerspel. De openingsdagen van deze Giro zijn bovendien zeer selectief: eerst een individuele tijdrit naar Palermo, vervolgens een heuvelrit naar Agrigento en direct daarna al de aankomst op de Etna. Kies daarom zeker een klassementsrenner die ook zeer sterk is tegen de klok, want hij zou zomaar eens snel in het roze kunnen rijden.



Denk dan vooral aan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), één van de topfavorieten voor de eindzege. De Brit was niet goed genoeg om te worden geselecteerd voor de Tour, de wedstrijd die hij in 2018 won, maar herstelde zich met een degelijk optreden in Tirreno-Adriatico (2de), inclusief een puike tijdrit.

Andere klassementsrenners om absoluut niet te missen zijn Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Simon Yates (Mitchelton-Scott) en Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Nibali is één van de beste ronderenners van zijn generatie, zo onverzettelijk als beton, en al twee keer eindwinnaar van de Giro. Yates won de Giro bijna in 2018, Kruijswijk bijna in 2016: respectievelijk een inzinking van epische proporties en een dramatische crash in een sneeuwmuur stonden eindsucces in de weg. De Nederlander miste de Tour door een val in de Dauphiné, waarbij hij een breukje in de schouder opliep. Daardoor is hij nu de kopman van Jumbo-Visma in Italië.

Volledig scherm Vincenzo Nibali. © BSR Agency

Het sterkste team zou weleens Astana kunnen zijn. Kopman is Jakob Fuglslang, die altijd als kanshebber wordt genoemd in de grote rondes, maar nog nooit het podium haalde. Wel was de Deen ijzersterk in de Ronde van Lombardije en kan hij in deze Giro veel punten pakken op vergelijkbare heuvelachtige parcoursen. Hij krijgt steun van een 24-jarige Rus die we met stip tippen voor het Wielerspel: Aleksander Vlasov is bezig aan een uitstekend seizoen (3de in Lombardije, 5de in de Tirreno) en zijn grote doorbraak lijkt een kwestie van tijd.

Nog een tip: Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). De Pool kennen we vooral als tweevoudig bergkoning in de Tour, maar van de vier keer dat hij deelnam aan de Giro, eindigde hij ook vier keer in de top 10. Voor Nederland is het naast Kruijswijk uitkijken naar het Sunweb-duo Wilco Kelderman en Sam Oomen. Beiden haalden al eens de top 10 in de Giro en beiden kwamen ook prima voor de dag in de Tirreno.

Sprinters

Sprinters doen het altijd goed in het Wielerspel, omdat etappezeges veel punten opleveren. Ook in de als vlak gemarkeerde etappes liggen in deze Giro echter heuvels waar verschillende sprinters niet overheen zullen komen. Kies daarom in de eerste plaats spurters die ook een klimmetje kunnen overleven, zoals Michael Matthews (Sunweb) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Volledig scherm Michael Matthews . © BSR Agency

Matthews won al eens twee etappes in de Giro. Sagan is zijn imago van superman een beetje kwijt na een teleurstellende Tour, vergeet hem desondanks niet te selecteren. Ook een iets mindere Sagan kan gezien het parcours nog veelvuldig in de punten rijden. Opmerkelijk: Sagan reed nog nooit de Giro. Als outsider noemen we Diego Ulissi (UAE Emirates), zesvoudig ritwinnaar en altijd bij de voorsten als het heuvelop gaat.

Voor de pure sprinters is slechts een handjevol kansen weggelegd. Denk daarbij aan Frans kampioen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en aan de spurters die in achtereenvolgens 2017 en 2018 vier etappes én de paarse puntentrui wonnen: Fernando Gaviria (UAE Emirates) en Elia Viviani (Cofidis).

Tijdrijders

Dé tip voor het Giro Wielerspel: investeer in tijdrijders, want er zijn niet minder dan drie individuele races tegen de klok. Een specialist kan dus zomaar drie keer in de top 10 eindigen: kassa!

Maar welke tijdrijders neem je? De uitslag van de individuele tijdrit in de recente Tirreno geeft een goede indicatie. Die werd gewonnen door Filippo Ganna (Ineos Grenadiers, sinds afgelopen week ook wereldkampioen), vóór werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (NTT) en meervoudig wereldkampioen Rohan Dennis (Ineos Grenadiers). Deze namen mogen zeker niet ontbreken. Wil je echt het verschil proberen te maken met deze discipline, kijk dan ook naar Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) en onze eigen Jos van Emden (Jumbo-Visma), winnaar van de onvergetelijke slottijdrit in de ‘Dumoulin-Giro’ van 2017.

Volledig scherm Filippo Ganna. © EPA

Aanvallers

Uit de kleinere Italiaanse ploegen breekt elk jaar wel weer een renner door op het grote podium. Zoals Fausto Masnada, die vorig jaar een rit won, als tweede eindigde in het bergklassement en als vierde in het puntenklassement; een echte puntenpakker voor het Wielerspel. Masnada heeft inmiddels de overstap gemaakt naar een topteam, Deceuninck-Quick Step. Nog zo’n renner die punten pakt door aan te vallen is Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), hij won in 2019 een etappe én de bergtrui. Ook oudgediende Giovanni Visconti (Vini Zabu-KTM) wil nog weleens een dag vlammen.

