Jumbo-Visma rijdt onzichtbare Giro: ‘Voorportaal van de toekomst’

Giro LIVE | Simon Yates heeft snode plannen, kopgroep wacht niet op Riesebeek

14:02 Met nog twee bergetappes en een tijdrit te gaan is er nog alles mogelijk in de Giro d’Italia. Egan Bernal is de klassementsleider, maar had het woensdag erg lastig. Was het een eenmalige off-day of verliest de Colombiaan vandaag opnieuw tijd in de bergrit naar Alpe di Mera? Volg de negentiende etappe hier.