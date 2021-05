Kampioen Inter haalt zonder De Vrij uit, Napoli legt druk bij concurrenten en Lazio onderuit

Prijzen­geld ingekorte Gi­ro-etap­pe naar strijd tegen corona

23 oktober De organisatie van de Ronde van Italië keert geen premies uit voor de negentiende etappe. Giro-baas Mauro Vegni liet dat weten in reactie op het inkorten van de etappe. De organisatie liet via Twitter weten dat het prijzengeld van de etappe zal worden gedoneerd aan een medisch centrum dat zich inzet in de strijd tegen Covid-19.