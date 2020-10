Kelderman kan op huiveringwekkende Stelvio de macht grijpen

Etappe 18 in GiroDe klassementsrenners in de Giro d’Italia gaan vandaag daadwerkelijk over de Stelvio heen. Het biedt Wilco Kelderman dé kans om de macht te grijpen. Pakt hij het roze tussen de sneeuwmuren op de mythische berg?

Wilco Kelderman hield zich gisteren gedeisd tijdens de etappe naar Madonna di Campiglio. En dat terwijl de door de Australiër Ben O’Connor gewonnen rit vijf sterren kreeg van de Giro-organisatie. Het was daarmee op papier één van de drie zwaarste bergetappes van deze grote ronde. Misschien hield hij zijn kruit droog voor de achttiende rit van de Giro, want vandaag staat er opnieuw een vijf-sterren-etappe op het programma.



En op basis van moeilijkheidsgraad en hoogtemeters ontlopen de zeventiende- en de achttiende etappe elkaar niet zo veel, maar qua heroïek komt er vandaag toch echt nog een flinke schep bovenop. Het peloton moet namelijk over de Stelvio heen. En die mythische Alpenreus is de Cima Coppi van deze Giro, oftewel de hoogste top van de ronde.

Volledig scherm Etappe 18. © Giro

Lang werd er getwijfeld over of het de Stelvio daadwerkelijk in het Giro-parkoers zou kunnen blijven. In oktober sneeuwt het er namelijk zeker één op de drie dagen en kan de temperatuur er al richting het vriespunt dalen. De webcambeelden van de Passo Dello Stelvio laten zien dat er ook al een flink pak sneeuw op de top ligt. Maar de weg is schoon en goed begaanbaar.

En dus krijgt Kelderman de kans om in een heroïsch decor een nieuwe aanval te doen op de roze trui. Want de Stelvio lijkt daar morgen wel de beste plek voor te zijn. Die klim is met zijn lengte van 24,8 kilometer en gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 procent een huiveringwekkende. Daar kunnen hele grote verschillen ontstaan.



Maar als de Nederlander, momenteel tweede in het algemeen klassement met een achterstand van zeventien seconden op João Almeida, de Cima Coppi heeft bereikt, is de etappe nog niet voorbij. Dan volgt er nog een afdaling en een negen kilometer lange slotklim (gemiddeld 6,9 procent) naar Torri di Fraele. Ideaal voor het verschieten van een laatste vaatje kruit.

Volledig scherm De renners in de Giro op de Stelvio in 2017. © photo: Cor Vos