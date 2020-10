Kelderman nadert leider na bergrit: ‘Missen alleen nog de roze trui’

Kelderman bereikte de voet van de slotklim zelfs nog met vier ploeggenoten om zich heen. “Iedereen reed supersterk, het is ongelooflijk hoe onze ploeg hier presteert. We missen nu alleen nog de roze trui, maar verder was het een geweldige dag”, aldus Kelderman.



Hindley (24) was vol lof over zijn kopman, ,,Geweldig hoe hij hier al twee weken rondrijdt.” En over zijn eigen optreden: ,,Het is ‘cool’ om er in de finale bij te zijn tussen de grote jongens. En helemaal om er vervolgens een paar te zien lossen.”



Ook Sunweb-ploegeider Luke Roberts had genoten. ,,We hebben de afgelopen week toch enigszins met de handrem op gereden met het oog op deze rit”, vertelde de Australiër, die Kelderman zaterdag zestien seconden had zien verliezen op Almeida. ,,Maar hij stond nog steeds binnen de minuut en had dus een goede uitgangspositie. Doel vandaag was om wat tijd terug te pakken op Almeida en andere klassementsmannen op achterstand te zetten. Dat is zeker gelukt. De roze trui zou een bonus geweest zijn.”