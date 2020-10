Kruijswijk onder de indruk van ‘gedurfde actie’ Kelderman: ‘Gelukkig zat ik er niet ver achter’

Steven Kruijswijk kijkt met een goed gevoel terug op de eerste test in de bergen deze Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma had het in de laatste kilometers weliswaar zwaar, maar hield het verlies op zijn concurrenten binnen de perken. ,,Dit was een goede dag.”

Waar Kruijswijk zich ten doel had gesteld om op de Etna de andere favorieten te volgen, zag hij Sunweb-renner Wilco Kelderman op het steilste gedeelte juist aanvallen en met een kleine voorsprong op zijn rivalen over de finish komen.

Lees ook Vluchter Caicedo wint slagveld op Etna, Kelderman pakt tijd met late aanval Lees meer

,,Wilco reed heel sterk”, prees hij zijn landgenoot. ,,Hij reed op een goed moment weg en hield het heel knap vol, want er stond veel wind. Dat was erg knap van hem, hij heeft heel goed gereden. Het was een zeer gedurfde actie.”

Zelf bleef Kruijswijk lang in het spoor van onder anderen Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang. Pas toen die laatste in de slotfase nog een keer aanzette, moest hij dat groepje laten gaan. ,,Ik voel me goed maar mis nog net dat beetje extra. Daarom kon ik niet mee met Fuglsang. Maar dat is ook geen pannenkoek natuurlijk. Gelukkig zat ik er niet zo ver achter.”

Kruijswijk, die vanwege een val in het Critérium du Dauphiné op het laatste moment verstek moest laten gaan voor de Tour de France, finishte 56 seconden achter ritwinnaar Jonathan Klever Caicedo en sluipt de top tien van het klassement binnen.

,,Ik voelde me prima en de jongens hebben ervoor gezorgd dat ik in een goede positie aan de slotklim kon beginnen. Mijn doel was om de andere favorieten te volgen en dat is vandaag aardig gelukt. Het was een goede dag.”

Topfavoriet Geraint Thomas zal deze Giro niet meer meedoen om de eindzege. De Brit verloor veel tijd als gevolg van een val in de neutrale zone. ,,De wegen zijn hier al niet super en volgens mij reed hij over een bidon”, zie Kruijswijk. ,,Dan heb je pech, zonde voor hem.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.