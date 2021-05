Lafay na grootste succes uit carrière: ‘Ik kan het nog niet geloven’

Giro d'Italia Fransman Lafay sterkste vluchter in lastige achtste etappe, Valter behoudt roze trui

18:02 Victor Lafay heeft de achtste etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Cofidis was na een lastige rit over 170 kilometer de sterkste uit een kopgroep van negen renners. Bij de favorieten voor de eindzege kwam geen actie op de slotklim, waardoor Attila Valter (Groupama-FDJ) in het bezig blijft van de roze leiderstrui.